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Lastiği patlayan midibüs refüje çıktı: 1 yaralı - Son Dakika
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Lastiği patlayan midibüs refüje çıktı: 1 yaralı

Samsun'da lastiği patlayan özel halk otobüsünün refüje çıktığı kazada 1 yolcu yaralandı. Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Çarşamba ilçesinden Samsun'a yolcu taşıyan özel halk otobüsü, ön sol lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkıp refüje girdi. Yaralı yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Lastiği patlayan midibüs refüje çıktı: 1 yaralı
26.12.2023 - 22:39,  Güncelleme: 22:41
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Lastiği patlayan midibüs refüje çıktı: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da lastiği patlayan özel halk otobüsünün refüje çıktığı kazada 1 yolcu yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinden Samsun'a yolcu taşıyan Salim Akçay idaresindeki 55 RT 078 plakalı özel halk otobüsü ön sol lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkıp refüje girdi. Kazada midibüste bulunan yolculardan Nejla Çakır yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Midibüste 27 yolcunun bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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