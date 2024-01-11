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Lastiği patlayan tıra, kamyonet çarptı: Otoyol savaş alanına döndü - Son Dakika
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Lastiği patlayan tıra, kamyonet çarptı: Otoyol savaş alanına döndü

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde lastiği patlayan tıra, emniyet şeridinde bekleyen kamyonet çarptı. Kazada kamyonetin sürücüsü yaralanırken, kamyonetteki malzemeler yola saçıldı. Olay sonucunda otoyol trafiği aksadı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücü kurtarıldıktan sonra hastaneye sevk edildi ve otoyol temizlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Lastiği patlayan tıra, kamyonet çarptı: Otoyol savaş alanına döndü
11.01.2024 - 23:38,  Güncelleme: 23:39
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Lastiği patlayan tıra, kamyonet çarptı: Otoyol savaş alanına döndü

BOLU - Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde lastiği patlayan ve emniyet şeridinde önlemlerini alarak bekleyen tıra, çeşitli malzemeler yüklü kamyonet çarptı. Meydana gelen kazada kamyonetin sürücüsü yaralanırken, kamyonette yüklü malzemeler yola saçıldı.

Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde Doğu gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Yusuf Yıldız idaresindeki 06 DDT 803 plakalı tırın ön lastiği patladı. Lastiğinin patladığını fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine park ederek gerekli duba önlemini aldı. Aynı istikamette seyreden Salim Özcan yönetimindeki 34 FUC 978 plakalı kamyonet, emniyet şeridindeki lastiği patlayan tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet otoyolda 2 şeridi kapattı. Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü Salim Özcan yaralandı. Kamyonun kasasında bulunan çeşitli malzemeler yola saçıldı ve otoyol savaş alanına döndü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye, jandarma, AFAD ve karayolları ekipleri sevk edildi. 2 şeridin tamamen kapandığı kazanın ardından bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

İtfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkışan sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Salim Özcan, hastaneye sevk edildi. Karayolları ekipleri tarafından otoyola saçılan malzemeler temizlendi.

Duba önlemini aldığını belirten Yusuf Yıldız, "Arızalıydı aracım. Ön lastik patladı" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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