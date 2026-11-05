Lecornu, bomba ihbarı sonrası Dublin-Roma uçağının Evreux'e yönlendirildiğini söyledi

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Dublin-Roma seferini yapan yolcu uçağının bomba ihbarı üzerine Fransa'daki askeri hava üssüne yönlendirildiğini bildirdi.

İrlanda'nın başkenti Dublin'den İtalya'nın başkenti Roma'ya giden Aer Lingus'a ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı havadayken bomba ihbarı yapıldı. Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, yolcu uçağının Fransa'nın Evreux Hava Üssü'ne yönlendirildiğini bildirdi. Lecornu, durumun Başbakanlık tarafından yakından takip edildiğini kaydetti.

Avrupa'da uçaklara ve gemilere bomba ihbarları

Avrupa'da geçtiğimiz salı günü en az 7 uçağa ve 1 yolcu gemisine yönelik bomba ihbarı yapılmış, ihbarların ardından yapılan aramalarda herhangi bir patlayıcı düzeneğe rastlanmamıştı.