Leman Dergisi Karikatür Davası Ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Leman Dergisi Karikatür Davası Ertelendi

05.05.2026 18:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahkeme, Doğan Pehlevan'ın adli kontrol tedbirini kaldırdı, duruşmayı erteledi.

Leman Dergisi'ne yönelik karikatür davasında ara kararını açıklayan mahkeme, eser sahibi Doğan Pehlevan'in adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

Leman Dergisi'nin 26 Haziran'da Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürü yayımlamasına ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Aslan Özdemir, Ali Yavuz, Doğan Pehlevan ile sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanıklar, mahkemeden beraatlarını talep etti.

Dosya mütalaa gönderildi

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, firari sanık Mehmet Tuncay Akgün'ün yakalama kararının devamına ve esasa ilişkin mütalaasını hazırlanması için dosyanın tarafına iletilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanık Doğan Pehlevan'ın 'yurt dışı çıkış yasağı' tedbirinin kaldırılmasına, diğer tutusuz sanıklar Aslan Özdemir ile Ali Yavuz'un ise adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. Mahkeme ayrıca, dosyayı mütalaa hazırlayabilmesi için cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

İddianameden:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müessese müdürü Ali Yavuz, sorumlu yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, grafiker Cebrail Okcu, eser sahibi Doğan Pehlevan, yazı işleri müdürü Zafer Aknar ve genel yayın yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, derginin 4. sayfasında yer alan İslam dini peygamberi Hazreti Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)ile Hazreti Musa(Aleyhisselam)'ın tasvir edilerek bir şehrin üzerine bombalar düştüğü anın betimlendiği, karikatürün kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler ve görseller içerdiği, ifadeler ve görsellerin bulunduğu derginin sosyal medya ve basın yayın organlarında yayınlanmasının akabinde birçok hesap ve grup tarafından yorumlar ile paylaşılarak medyada gündem oluşturduğu, böylece tahrik edilenler nazarında endişe oluşturarak kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı kaydedildi.

Şüphelilerin birlikte hareket ettiklerinin aktarıldığı iddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde eseri meydana getirerek dergide yayımladıklarının ve yayımlanan eserden iştirak halinde sorumlu oldukları ifade edildi. Ayrıca şüphelilerden Mehmet Tuncay Akgün'ün firari olduğu ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilirken, şüphelilerden Doğan Pehlevan'ın sosyal medyadan "İslam Türklere zorla sokulmuş bir kazıktır" şeklinde paylaşım yaptığı da aktarıldı.

Eser sahibine 7 yıl 10 aya kadar hapis talebi

İddianamede şüpheliler Ali Yavuz, Aslan Özdemir, Cebrail Okcu, Zafer Aknar ve Mehmet Tuncay Akgün'ün 'basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1'er yıl 6'şar aydan 4'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheli Doğan Pehlevan'ın ise zincirleme şekilde 'basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapsi istendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Leman Dergisi Karikatür Davası Ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Opsiyon devreye girdi Lemina 1 yıl daha Galatasaray’da Opsiyon devreye girdi! Lemina 1 yıl daha Galatasaray'da
Putin ve Zelenski’den peş peşe ateşkes kararı Putin ve Zelenski'den peş peşe ateşkes kararı
Tümer Metin’den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek Tümer Metin'den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia! Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek
DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor
Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore’ye gidiyorlar Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore'ye gidiyorlar
13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu 13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu

18:31
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı
Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı
17:46
Tek tek hesaplandı İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
16:30
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 18:40:21. #.0.5#
SON DAKİKA: Leman Dergisi Karikatür Davası Ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.