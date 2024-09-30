Lice\'de Silahlı Kavga: İki Kuzen Hayatını Kaybetti

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde iki kuzen, silahlı kavgada öldürüldü.

Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Lice ilçesi Kırsal Ulucak Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, amca çocukları Cevat ve Muzaffer Oğuz, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kuzenler, hayatını kaybetti.

Cenazeler, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Jandarma ekipleri, şüpheli R.M.'nin yakalanması için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR