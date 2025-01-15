Limandaki 14 tekneyi soydu, sonuncusunda yiyip içip uyudu

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Manchester City, bu kez de 90+2\'de kabusu yaşadı

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan Küçük Mustafapaşa balıkçı limanında akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Limanı çevreleyen demir çitlerden atlayan şüpheli, limanda bağlı teknelere girmeye başladı.

HIRSIZLIK İÇİN GİRDİĞİ TEKNEDE YEMEK YİYİP UYUDU

Şüpheli 14 tekneye girerek ses sistemi ve birkaç parça eşya çaldı. Şüphelinin en son girdiği teknede yaklaşık 6 saat kaldığı belirlendi. Teknede yemek yiyen şüpheli, daha sonra limandan uzaklaştı. Şüphelinin, teknelerin kapılarını demir tel kullanarak açtığı tespit edildi. Çaldığı eşyalarla limandan uzaklaşan şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı.

"TEKNELERDE KIRIP DÖKTÜĞÜ YERLER VAR"

Tekne sahiplerinden Eymer Göktener, "Kooperatifimizin baş tarafındaki tellerden girmek suretiyle 13-14tekneye hırsızlık yapmak için giriyor, kurcalıyor, zarar veriyor. Bazı eşyalarımız çalınıyor teknelerden. Balıkçı barınağı burası, bize zarar veriyor bu şekilde. Gerekli mercilere gittik, polislere bildirdik. En son girdiği teknede, 05.00 sıralarında giriyor sabah saat 11.02'ye kadar teknede kalıyor. Herhalde dinlendi, artık yiyip içiyor, karnını doyuruyor, zaman geçiriyor. O tekneye de zarar veriyor. Bütün her tarafı kurcalıyor, kırıp döktüğü yerler var. Arkadaşlarımızın da maddi zararları var, inşallah bir an önce yakalanır." ifadelerini kullandı.