Lise öğrencileri ve polis iş birliği yaptı: Dolandırıcılığa geçit yok
BOLU - Bolu'da 20 lise öğrencisi ve polis ekipleri tarafından şehrin en işlek caddesinde 7'den 70'e herkese sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapıldı.
Bolu Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destek Polis Şubesi ekipleri iş birliği yaptı. 20 lise öğrencisi ve polis ekipleri tarafından İzzet Baysal Caddesi'nde 7'den 70'e herkese sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapıldı. Polis ekiplerine destek olan öğrenciler, cadde üzerinde panolara broşürler de astı.
20 öğrenciyle sahaya indiklerini ifade eden Bolu Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Yusuf Akgül, "Çağımız dijital teknoloji çağı. İnternetin gelişmesi, internete erişimin artması beraberinde bir sürü de kişisel bilgilerin korunmasıyla ilgili problemler ortaya çıkardı. İnternet alışverişlerinde sahte siteler oluyor. Buralara giren insanlar kişisel bilgilerini ve özel bilgilerini paylaşıyor. Bazı kişilerin eline bu bilgiler geçtiği zaman farklı amaçlarda kullanılıyor. Örneğin sosyal medyada ailesi ilgili birtakım resimler ya da konumlar paylaşılıyor. Daha sonra bunları takip eden kötü niyetli kişiler evlerinde hırsızlık yapıyorlar, ya da mallarına zarar veriyorlar. Bizde bunu önlemek için öğrencilerimizle birlikte bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz" dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Lise öğrencileri ve polis iş birliği yaptı: Dolandırıcılığa geçit yok - Son Dakika
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir gencin parkta pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki parkta Ş.S'nin (17) pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili S.A. (19) ve H.K'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan S.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Melikgazi ilçesindeki parkta dün kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından pompalı tüfekle vurulan Ş.S. olay yerinde hayatını kaybetmişti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara, Antalya, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-9' operasyonunda 47 terör örgütü şüphelisinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar, yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirildi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ezine ilçesinde düzenlenen operasyonda, iki araç içinde 15 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda ayrıca 2 organizatör tutuklandı. Yakalanan göçmenler, jandarma tarafından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında düzenlenen toplantıda, Sivas'ın güvenli bir şehir olduğu vurgulandı. Şimşek, emniyet ve jandarma personeline teşekkür ederek, halkın huzuru için görev yaptıklarını belirtti. Şehirdeki asayiş çalışmaları hakkında bilgi veren Şimşek, suç oranlarının düşük olduğunu ve kaçakçılıkla mücadelede başarılı olduklarını ifade etti. Ayrıca trafik kazaları ve kadın cinayeti konularında da bilgi paylaşıldı.
İzmir'in Bornova ilçesinde, evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirdiği belirlenen şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen baskında, 20 kök kenevir, 2 gram kenevir tohumu, 10 gram esrar, 2 sentetik hap, iklimlendirme çadırı, ışıklandırma paneli, havalandırma motoru ve çok sayıda gübre ve vitamin ele geçirildi. Şüpheli, ayrıca 4 ayrı suçtan aranıyordu ve tutuklandı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde çöp dökme meselesi yüzünden çıkan kavgada komşusu tarafından öldürülen esnaf Mustafa Demir, Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Tartışma sonrası av tüfeğiyle vurulan Demir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan ise olaydan kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yolcu otobüsü, tır ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.
Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan bir sürücü, yaklaşık yarım saat süren bir kovalamacanın ardından yakalandı. Gözaltına alınan şahsın uyuşturucu ticareti yapmaktan arandığı ve hakkında 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
Şırnak-Siirt kara yolu Yeniaslanabaşar köyü mevkiinde yolcu minibüsünün yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada hafif yaralanan yolcu Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kırşehir'de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sahte sosyal medya ve web siteleri üzerinden yapılan dolandırıcılık faaliyetleriyle milyonlarca lira haksız kazanç sağlayan 9 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyale el konuldu ve tutuklamalar gerçekleştirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?