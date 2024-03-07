Lise öğrencileri ve polis iş birliği yaptı: Dolandırıcılığa geçit yok - Son Dakika
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Lise öğrencileri ve polis iş birliği yaptı: Dolandırıcılığa geçit yok

Bolu'da 20 lise öğrencisi ve polis ekipleri tarafından şehrin en işlek caddesinde 7'den 70'e herkese sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapıldı. Bolu Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destek Polis Şubesi ekipleri iş birliği yaptı. Öğrenciler, cadde üzerinde panolara broşürler de astı.

07.03.2024 16:37
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Lise öğrencileri ve polis iş birliği yaptı: Dolandırıcılığa geçit yok

BOLU - Bolu'da 20 lise öğrencisi ve polis ekipleri tarafından şehrin en işlek caddesinde 7'den 70'e herkese sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapıldı.

Bolu Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destek Polis Şubesi ekipleri iş birliği yaptı. 20 lise öğrencisi ve polis ekipleri tarafından İzzet Baysal Caddesi'nde 7'den 70'e herkese sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapıldı. Polis ekiplerine destek olan öğrenciler, cadde üzerinde panolara broşürler de astı.

20 öğrenciyle sahaya indiklerini ifade eden Bolu Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Yusuf Akgül, "Çağımız dijital teknoloji çağı. İnternetin gelişmesi, internete erişimin artması beraberinde bir sürü de kişisel bilgilerin korunmasıyla ilgili problemler ortaya çıkardı. İnternet alışverişlerinde sahte siteler oluyor. Buralara giren insanlar kişisel bilgilerini ve özel bilgilerini paylaşıyor. Bazı kişilerin eline bu bilgiler geçtiği zaman farklı amaçlarda kullanılıyor. Örneğin sosyal medyada ailesi ilgili birtakım resimler ya da konumlar paylaşılıyor. Daha sonra bunları takip eden kötü niyetli kişiler evlerinde hırsızlık yapıyorlar, ya da mallarına zarar veriyorlar. Bizde bunu önlemek için öğrencilerimizle birlikte bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Bolu, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Lise öğrencileri ve polis iş birliği yaptı: Dolandırıcılığa geçit yok - Son Dakika

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