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Londra'da binlerce kişi Gazze için ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika
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Londra'da binlerce kişi Gazze için ateşkes çağrısı yaptı

İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanan binlerce Filistin destekçisi, Gazze Şeridi'nde ateşkes için yürüdü. Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması ve işgali sonlandırması çağrısında bulundu.

Londra\'da binlerce kişi Gazze için ateşkes çağrısı yaptı
13.01.2024 - 19:12,
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İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi, "Hemen şimdi ateşkes" pankartları taşıyarak Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısı yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırıları hız kesmeden devam ediyor. Ayrım gözetmeksizin çocuk, kadın, erkek 23 bin 843 Filistinliyi öldüren İsrail ordusunun bu katliamı dünyanın dört bir yanında tepki çekiyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanan binlerce Filistin destekçisi, Gazze Şeridi'nde ateşkes için yürüdü. "Hemen şimdi ateşkes", "Ellerinizi Gazze'nin üzerinden çekin" ve "Gazze'yi kurtarın" pankartları taşıyan göstericiler, "İşgali hemen durdurun" sloganları attı.

Bin 700 polis görevlendirildi

Londra Belediyesi yürüyüşe bazı sınırlamalar getirirken, Filistin destekçilerinin Parlamento Meydanı'na giden güzergahı takip etmeleri ve konuşmalarını yerel saatle 16.30'a kadar bitirmeleri istendi. Yürüyüşte bin 700 MET Polisi görevlendirildi ve göstericilerin Kensington'daki İsrail Büyükelçiliği çevresinde bulunmaları yasaklandı. Bazı pankartlardaki ifadeler nedeniyle 2 kişi gözaltına alındı. - LONDRA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Londra'da binlerce kişi Gazze için ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika
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