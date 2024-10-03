Londra'da sokakta yaşayan şahıs, bank üzerinde baygın yatan hemşireye ölene kadar tecavüz etti - Son Dakika
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Londra'da sokakta yaşayan şahıs, bank üzerinde baygın yatan hemşireye ölene kadar tecavüz etti

Londra\'da sokakta yaşayan şahıs, bank üzerinde baygın yatan hemşireye ölene kadar tecavüz etti

Londra'daki Old Bailey Mahkemesi'nde görülen davada, 37 yaşındaki NHS çalışanı Natalie Shotter'ın cansız bedeni bir parkta bulundu. Olayla ilgili 35 yaşındaki evsiz Mohamed Iidow, tecavüz ve kasten adam öldürme suçlamalarını reddetti. Savcı, Shotter'ın uyuşturucu kullanımı, alkol bağımlılığı ve ruh sağlığı sorunları nedeniyle savunmasız durumda olduğunu ve sanık tarafından istismar edildiğini belirtti. Duruşma devam ediyor.

03.10.2024 13:44
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Londra'daki Old Bailey Mahkemesi'nde görülen davada, üç çocuk annesi bir kadının trajik sonu gün yüzüne çıktı. 37 yaşındaki NHS çalışanı Natalie Shotter'ın cansız bedeni, 17 Temmuz 2021 sabahı erken saatlerde bir parkta bulundu.

Savcı Alison Morgan KC, mahkemede yaptığı açıklamada, Shotter'ın cesedinin saatler sonra bir yaya tarafından bulunduğu belirtti. Morgan, "Natalie'nin ölüm nedeni başlangıçta belirsizdi. Vücudunda belirgin yara izleri yoktu ve yanında kimse bulunmuyordu," dedi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 35 yaşındaki evsiz Mohamed Iidow, tecavüz ve kasten adam öldürme suçlamalarını reddetti.

Mahkemede, Shotter'ın uyuşturucu kullanımı, alkol bağımlılığı ve ruh sağlığı sorunları nedeniyle savunmasız durumda olduğu ifade edildi. Savcı Morgan, "O gece Natalie eğlence amacıyla dışarıdaydı ve sanık tarafından istismar edildi. Sanığın tekrarlanan tecavüz eylemleri sonucunda hayatını kaybetti," şeklinde konuştu.

CCTV görüntüleri, Shotter'ın olay gecesi sokaklarda yürüdüğünü ve bir grup insanla dans ettiğini gösterdi. Savcılık, Shotter'ın alkol ve yasal uyuşturucu kullandığını, ancak bunların doğrudan ölümüne neden olmadığını belirtti.

Jüri üyelerine, sanık Mohamed'in parka saldırı anını gösteren daha fazla CCTV görüntüsü izletileceği bildirildi.

Duruşma devam etmektedir.

Londra'da sokakta yaşayan şahıs, bank üzerinde baygın yatan hemşireye ölene kadar tecavüz etti
Londra'da sokakta yaşayan şahıs, bank üzerinde baygın yatan hemşireye ölene kadar tecavüz etti

Alkol Bağımlılığı, 3-sayfa, Londra, evsiz, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Londra'da sokakta yaşayan şahıs, bank üzerinde baygın yatan hemşireye ölene kadar tecavüz etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Samet Aldemir:
    mülteciler çok büyük sorun dünyanın heryerinde sorun ülkemde mülteci istemiyorum isteyen varsa evinde beslesin 43 4 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    nasıl yaşarsan öyle ölürsün! 7 14 Yanıtla
  • Enver Atabey:
    adamlar ölüsünü dirisini affetmiyor.Ne vicdansız millet. 5 0 Yanıtla
  • Engin Kurban:
    Ölene kadar tecavüz nasıl oluyor boğazını mı sıktı acaba yada bıçakla veya başka bişeyle mi öldürdü tecavüzle nasıl öldürüyor onu anlamadım 4 0 Yanıtla
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