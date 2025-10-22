Londra'da kahvesini kanalizasyona döken genç kadına 150 sterlin ceza - Son Dakika
Londra'da kahvesini kanalizasyona döken genç kadına 150 sterlin ceza

Londra'da kahvesini kanalizasyona döken genç kadına 150 sterlin ceza
22.10.2025 12:41
Londra'da yaşayan Türk kökenli Burcu Yeşilyurt'a, bardakta kalan kahvesini kanalizasyona döktüğü gerekçesiyle 150 sterlin (8 bin 500 TL) para cezası kesildi. Yeşilyurt, ''Çok az bir miktarı döktüm. Arkamı döndüğüm anda üç adam beni takip etmeye başladı. Cezanın çok ağır olduğunu düşünüyorum'' dedi. Belediyeden yapılan açıklamada ise zabıtaların profesyonel ve tarafsız davrandığı söylendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'ya bağlı Batı Londra bölgesinde yaşayan Türk kökenli Burcu Yeşilyurt'a, bardağında kalan kahvesini kanalizasyona döktüğü gerekçesiyle 150 sterlin (Yaklaşık 8 bin 500 TL) para cezası kesildi. Yeşilyurt, Richmond İstasyonu yakınındaki otobüs durağında çevre zabıtaları tarafından 1990 tarihli Çevre Koruma Yasası'nın 33. maddesi kapsamında para cezasına çarptırıldı.

"CEZA ÇOK AĞIR"

Cezayı görünce çok şaşırdığını belirten Burcu Yeşilyurt, "Otobüsümün yaklaştığını fark ettim, bu yüzden kupamda kalan az bir miktarı döktüm. Gerçekten çok azdı. Arkamı döndüğüm anda üç adam beni takip etmeye başladı ve hemen durdurdular. Önce otobüsle ilgili bir sorun olduğunu sandım. Sıvı bir maddeyi kanalizasyona dökmenin yasadışı olduğunu bilmiyordum. Gerçekten şok ediciydi. Bu bana oldukça adaletsiz geliyor. Cezanın çok ağır olduğunu düşünüyorum. Orantısız bir yaptırım" dedi.

Zabıtalarla yaşadığı anın kendisi için "oldukça ürkütücü" olduğunu ve işe giderken "titrediğini" söyleyen Yeşilyurt, otobüs durakları ile çöp kutularına bu konuda daha açık uyarı levhaları yerleştirilmesi çağrısında bulundu. Burcu Yeşilyurt, henüz cezayı ödemediğini ve belediyeye resmi şikayette bulunduğunu belirtti.

"ZABITALAR PROFESYONEL VE TARAFSIZ DAVRANDI"

Richmond Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise zabıtaların "profesyonel ve tarafsız" davrandığı, cezanın da belediye politikaları doğrultusunda kesildiği belirtildi. Açıklamada, olay anında zabıtaların vücut kamerası görüntülerinin incelendiği belirtilerek, "Görüntüler, memurların profesyonel davrandığını ve durumu hassasiyetle ele aldığını göstermektedir" denildi.

Belediye açıklamasında, "Kimse ceza almak istemez. Politikalarımızı her zaman adil ve anlayışlı şekilde uygulamayı amaçlıyoruz. Richmond'un su yollarını korumak ve sokaklarımızı temiz ve güvenli tutmak için kararlıyız. Yaptırım yalnızca gerektiğinde uygulanır. Ceza alan vatandaşlar, uygulamanın hatalı olduğunu düşünüyorlarsa itirazda bulunabilir" ifadeleri kullanıldı.

İngiltere, 1990 tarihli Çevre Koruma Yasası'nın 33. Maddesi uyarınca atıkların kara veya su kirliliğine yol açacak şekilde boşaltılmasını suç sayıyor.

Kaynak: İHA

  • Ankara null:
    devlet gibi devlet..turkiye gibi basibos dgl ulke 8 2 Yanıtla
  • w1w2w3w4:
    Türkiye de bu durum olsa ülkeye neler söylelerdiniz ama siz İngiliz oldunuz neden bize şikayet ediyordunuz. burada kazanıyorsunuz orada yiyorsunuz 4 1 Yanıtla
  • aragorn:
    TÜRK OLMASINA ŞAŞIRMADIK ÇOK NORMAL. 4 0 Yanıtla
  • OĞUZ İÇEN :
    Her yerde TÜRK olduğunuzu belli ediyorsunuz, ülkende yaptığını oralarda yapmaya kalkarsan yersin cezayı, az bile yazmışlar darısı bizim ülkenin başına 3 0 Yanıtla
  • cüneyt çark:
    az bile yapmışlar 2 0 Yanıtla
