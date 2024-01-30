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Güney Londra'da Polis Tarafından Öldürülen Adamın Ailesi Aranıyor - Son Dakika
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Güney Londra'da Polis Tarafından Öldürülen Adamın Ailesi Aranıyor

Güney Londra'da bir adam, yaylı tüfekle bir eve zorlama girişiminde bulunduğu iddiası üzerine polis tarafından vurularak öldürüldü. Olayın terörle ilgili olmadığı belirtilirken, polis adamın ailesini bulmaya çalışıyor.

Güney Londra\'da Polis Tarafından Öldürülen Adamın Ailesi Aranıyor
30.01.2024 - 15:09,
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Güney Londra'da bir adam, yaylı tüfekle bir eve zorlama girişiminde bulunduğu iddiası üzerine polis tarafından vurularak öldürüldü. Olay, polisin teslim olma çağrısına uymayan ve zarar vermeye çalışan şüpheliye müdahale etmesiyle gerçekleşti. Yaralanan adamın kurtarılması mümkün olmadı. Polis, olayın detaylarını inceleyerek adamın ailesini bulmaya çalışıyor. Bağımsız Polis İnceleme Bürosu (IOPC), durumun terörle ilgili olmadığını ve standart bir soruşturmanın başlatıldığını belirtti.

Güney Londra'da bir adam, yaylı tüfek taşıyan ve zorla bir eve girmeye çalışan adam olay yerine gelen polis tarafından öldürüldü.

Londra Polis, Southwark'dabir adamın yaylı tüfekle bir eve zorla girmeye çalıştığı ve evden bulunan kişileri öldürmekle tehdit ettiği ihbarı aldıklarını söyledi.

Olay yerine gelen polis ekipleri adama teslim olmasını söyledi. Polise kulak asmayan ve evde bulunan kişilere zarar vermeye çalışan adam polis tarafından vuruldu.

Polisler, yaralana dama olay yerinde müdahale etmeye çalıştı fakat kurtaramadı.

Polis hayatını kaybeden adamın ailesini bulmaya çalışıyor.

Bağımsız Polis İnceleme Bürosu (IOPC), olayın bir terör olayı olmadığını ve standart soruşturma açıldığını söyledi.

Polis İnceleme Bürosu sözcüsü, "Olay yerine ve delil toplamaya başlamak için polis sonrası prosedürüne soruşturma görevlendirdik." dedi.

Londra'da yaylı tüfekle bir eve zorla girmeye çalışan adam polis tarafından öldürüldü
Londra'da yaylı tüfekle bir eve zorla girmeye çalışan adam polis tarafından öldürüldü
Londra'da yaylı tüfekle bir eve zorla girmeye çalışan adam polis tarafından öldürüldü
Londra'da yaylı tüfekle bir eve zorla girmeye çalışan adam polis tarafından öldürüldü
Abdullah Teymur
Sondakika.com - 3.Sayfa
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Londra, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Güney Londra'da Polis Tarafından Öldürülen Adamın Ailesi Aranıyor - Son Dakika


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