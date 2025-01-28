California'daki orman yangınlarında ölü sayısı 29'a yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

California'daki orman yangınlarında ölü sayısı 29'a yükseldi

Geniş Video İzle

Californiada çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a çıkarken, Palisades ve Eaton yangınlarında büyük zararlar meydana geldi.

28.01.2025 07:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, ülkenin California eyaletinde bulunan Los Angeles şehrinde 7 Ocak'ta çıkan orman yangınlarının yaralarını sarmaya çalışırken, felaketin bilançosu bir kez daha ağırlaştı. Los Angeles Adli Tıp Kurumu'ndan edinilen bilgilere göre, Palisades Yangını'nda 12, Eaton Yangını'nda ise 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 29'a yükseldi.

2 BİN 90 YAPIDA HASAR OLUŞTU

California Ormancılık ve Yangın Koruma İdaresi'nden yapılan açıklamada ise, 23 bin 448 dönümlük alana yayılan Palisades Yangını'nın yüzde 95 oranında kontrol altına alındığı kaydedildi. 14 bin 21 dönümlük alana yayılan Eaton Yangını'nın ise yüzde 99 oranında söndürüldüğü aktarıldı. Toplamda en az 16 bin 291 yapının kullanılamaz hale geldiği belirtilirken, 2 bin 90 yapıda ise hasar oluştuğu ifade edildi.

California\'daki orman yangınlarında ölü sayısı 29\'a yükseldi
Kaynak: İHA

Orman Yangınları, California, Güvenlik, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa California'daki orman yangınlarında ölü sayısı 29'a yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • aragorn:
    kocaaa yerde ölen sayısına bak,birde kıç kadar otelde hayatını kaybeden kardeşlerimizin rakamına bak... bunca can bunu yaşatanlara lanet gelsin inşallah 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:09 Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi
15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
22:22 Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
22:13 Kasımpaşa, Hatayspor’u 5-4 yendi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi
22:05 Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber
21:57 Ümit Özdağ’dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 17:56:23. #1.11#
SON DAKİKA: California'daki orman yangınlarında ölü sayısı 29'a yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.