Lösemiyi yenen ODTÜ'lü Mert'e çarpan otomobilin kaza anı kamerada - Son Dakika
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Lösemiyi yenen ODTÜ'lü Mert'e çarpan otomobilin kaza anı kamerada

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Ankara Çankaya'da 26 Ağustos'ta Fenerbahçe maçını izlemek için kafeye giderken otomobilin çarptığı ODTÜ öğrencisi Mert Doğan Aydın hayatını kaybetti. 2 yıl lösemi tedavisi gören genç, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'da 2 yıl süren tedaviyle lösemiyi yenen Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencisi Mert Doğan Aydın'ın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 26 Ağustos günü saat 21.30 sıralarında Çankaya'da meydana geldi. ODTÜ'de Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nde öğrenci olan Mert Doğan Aydın'a, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play off mücadelesinde Lyon ile oynadığı maçı izlemek için kafeye gitmek üzere yolun karşı tarafına geçerken otomobil çarptı. Kazada yaralanan Aydın, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Doğan Aydın, Fenerbahçe, 3. Sayfa, Ağustos, Çankaya, Lösemi, Lösemi, Ankara, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lösemiyi yenen ODTÜ'lü Mert'e çarpan otomobilin kaza anı kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lösemiyi yenen ODTÜ'lü Mert'e çarpan otomobilin kaza anı kamerada - Son Dakika
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