Lübnan'da Can Kaybı 886'ya Yükseldi
Lübnan'da Can Kaybı 886'ya Yükseldi

16.03.2026 18:54
İsrail'in 2 Mart'tan beri düzenlediği saldırılarda Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 886 oldu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 886'ya, yaralananların sayısının 2 bin 141'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında can kaybı artmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 2 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 886'ya, yaralananların sayısının 2 bin 141'e yükseldiği belirtildi. Bakanlık, ayrıca saldırılarda en az 38 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini, 69'unun da yaralandığını ifade etti. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Beyrut, Son Dakika

