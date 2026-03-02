Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 52'ye yükseldiğini, yaralıların sayısının ise 150'yi aştığını açıkladı.
İsrail'in Lübnan'a yönelik düzenlediği saldırılarda can kaybı arttı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 52'ye yükseldiğini, yaralıların sayısının ise 150'yi aştığını açıkladı. - BEYRUT
Son Dakika › 3. Sayfa › Lübnan'da İsrail Saldırıları: 52 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.