Lübnan'da İsrail Saldırıları: Can Kaybı 3.613 - Son Dakika
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Lübnan'da İsrail Saldırıları: Can Kaybı 3.613

07.06.2026 18:21
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Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında ölü sayısının 3.613'e yükseldiğini duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkenin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 613'e, yaralı sayısının ise 11 bin 72'ye yükseldiğini açıkladı.

İsrail'in taraflar arasındaki ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da can kaybı artmaya ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılara başladığı 2 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 613'e, yaralı sayısının ise 11 bin 72'ye yükseldiğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin başkenti Washington DC'de taraflar arasında yürütülen müzakerelerin dördüncü turunun ardından yeni bir ateşkesin duyurulmasına rağmen Lübnan'ın çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, bugün başkent Beyrut'un güneyindeki banliyö bölgelerini hava saldırılarıyla hedef aldı.

ABD, İsrail'den Lübnan'a saldırılar düzenlememesini talep etmişti. İranlı yetkililer ise Beyrut'a yönelik saldırıların Orta Doğu'daki savaşı yeniden başlatacağı uyarısında bulunmuştu. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lübnan'da İsrail Saldırıları: Can Kaybı 3.613 - Son Dakika

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