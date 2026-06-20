Lübnan'da İsrail Saldırıları: Ölü Sayısı 4.057 - Son Dakika
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Lübnan'da İsrail Saldırıları: Ölü Sayısı 4.057

20.06.2026 19:08
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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölü sayısının 4.057'ye ulaştığını açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 4 bin 57'ye ulaştığını, dün gece başlayan son saldırılarda ise 83 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail'in ilan edilen ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılarda can kaybı artmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 57'ye, yaralananların sayısının ise 12 bin 121'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık ayrıca Tel Aviv yönetiminin dün gece itibariyle başlattığı yoğun saldırılarda ise yaşamını yitirenlerin sayısının 83'e, yaralananların sayısının ise 141'e ulaştığını bildirdi. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Sağlık Bakanlığı, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lübnan'da İsrail Saldırıları: Ölü Sayısı 4.057 - Son Dakika

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