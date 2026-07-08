Lübnan'da İsrail Saldırıları: Ölü Sayısı 4.321

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 321'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da bilanço ağırlaşıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 321'e, yaralananların sayısının ise 12 bin 203'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere gerçekleştirdiği saldırılarda Hizbullah'a ait unsurların hedef alındığını iddia etti. - BEYRUT