Lübnan'da Saldırıda Can Kaybı 12'ye Yükseldi

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Lübnan Sağlık Bakanlığı, Hizbullah mensuplarının haberleşme amacıyla kullandığı çağrı cihazlarıyla gerçekleştirilen saldırıda can kaybının 2'ye yükseldiğini açıkladı.

Lübnan'da Hizbullah mensuplarının haberleşme amacıyla kullandığı çağrı cihazları dün eş zamanlı patlatılmıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini açıkladı. Hayatını kaybedenler arasında 8 ve 11 yaşındaki 2 çocuğun da bulunduğu bildirilen açıklamada, kan bankalarına 3 saat içinde 2 binden fazla kan bağışı yapıldığı bildirildi. Güneyde 450, Bekaa'da 150, Beyrut'ta bin 800 olmak üzere en az 2 bin 750 kişinin yaralandığı açıklanırken çoğu göz ve yüz ameliyatı olmak üzere 460 ameliyat gerçekleştirildiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas Al-Abyad, konuya ilişkin açıklamasında can kaybının saldırının büyüklüğüne kıyasla çok fazla olmadığını ifade ederek, saldırının çok büyük olduğunu ve hastanelerin kısa süre içinde başarılı bir şekilde organize olduğunu dile getirdi. - BEYRUT