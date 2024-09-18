Lübnan'da Telsiz Patlaması: 9 Ölü, 300 Yaralı - Son Dakika
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Lübnan'da Telsiz Patlaması: 9 Ölü, 300 Yaralı

Lübnan'da telsizlerin patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi yaralandı.

18.09.2024 20:19
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Lübnan'da telsizlerin patlatılması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde, başkent Beyrut'un güney banliyölerinde ve doğudaki Bekaa bölgesinde telsizlerin infilak ettirilmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Lübnan Kızılhaç'ından yapılan açıklamada ise ülkenin farklı bölgelerindeki patlamalara 30 ambulans ekibiyle müdahale edildiği, daha fazla ekibin yüksek alarmda ve müdahaleye hazır olduğu ifade edildi.

Telsiz patlamaları sonucu bazı ev ve araçlar da yangın çıktığı öğrenildi. Telsiz patlamalarından biri, dün çağrı cihazlarının patlatıldığı saldırıda hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze töreninin yakınında gerçekleştirildi. Lübnan güvenlik kaynakları telsizlerin, çağrı cihazlarıyla aynı anda yaklaşık 5 ay önce Hizbullah tarafından satın alındığını aktardı.

BM'den itidal çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'da ve Suriye'de iletişim cihazlarının patlatılmasından derin endişe duyduğunu ifade etti. Guterres, "Tüm aktörlere gerilimin daha fazla artmasını önlemek için itidal çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Tarafları BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına uymaya davet eden Guterres, istikrarın sağlanması için düşmanlıkların derhal durdurulmasını istedi. Guterres, bölgedeki şiddeti sona erdirmek için tüm diplomatik ve siyasi çabaları desteklediğini vurguladı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM merkezinde düzenlenen brifingde ise sivil nesnelerin silah olarak kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Lübnan'da dün gerçekleştirilen ve 12 kişinin öldüğü, en az 2 bin 750 kişinin yaralandığı çağrı cihazı patlamalarından İsrail sorumlu tutulmuştu. Suriye'de ise çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 14 kişinin yaralandığı ifade edilmişti. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Savaş ve Çatışma, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Lübnan, beyrut, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Lübnan'da Telsiz Patlaması: 9 Ölü, 300 Yaralı - Son Dakika

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