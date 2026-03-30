Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan'da UNIFIL İskenderin Patlaması: 2 Asker Hayatını Kaybetti

30.03.2026 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan'ın güneyinde meydana gelen patlamada 2 UNIFIL askeri yaşamını yitirdi, soruşturma başlatıldı.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan'ın güneyinde nedeni bilinmeyen bir patlama sonucu 2 Barış Gücü askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürerken, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nde (UNIFIL) görevli askerler hedef alınmaya devam ediyor. UNIFIL, "Lübnan'ın güneyinde Bani Hayyan yakınlarında nedeni bilinmeyen bir patlama sonucu 2 Barış Gücü askeri trajik bir şekilde hayatını kaybetti" dedi.

Patlamada 1'i ağır olmak üzere 2 askerin de yaralandığını aktaran UNIFIL, "Bu, son 24 saat içinde meydana gelen ikinci ölümcül olaydır. Barış uğruna hiç kimsenin hayatını kaybetmemesi gerektiğini bir kez daha vurgulamak isteriz. Barış uğruna canlarını feda eden cesur Barış Gücü mensuplarının ailelerine, dostlarına ve meslektaşlarına en içten taziyelerimizi sunuyoruz" dedi.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade eden UNIFIL, taraflara uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeleri çağrısında bulunarak, BM askerlerine yönelik saldırıların savaş suçu teşkil edebileceğine dikkat çekti.

Gece saatlerinde 1 Barış Gücü askeri daha ölmüştü

UNIFIL, Lübnan'ın Aadshit al-Qusayr bölgesi yakınlarında bulunan bir UNIFIL mevzisine gece saatlerinde patlayıcı mühimmat isabet ettiğini ve 1 askerin öldüğünü, 3 askerin ise ciddi şekilde yaralandığını duyurmuştu. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, 3. Sayfa, Lübnan, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 20:31:37. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.