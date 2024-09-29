Lübnan'daki İsrail Saldırılarında Can Kaybı 33'e Yükseldi

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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a son 24 saatte düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e yükseldiğini bildirdi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları yoğun bir şekilde sürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte düzenlenen İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e, yaralananların sayısının ise 195'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, 8 Ekim'den bu yana Lübnan'da ortaya çıkan bilançonun da yer aldığı açıklamada, can kaybının bin 640'ya, yaralı sayısının ise 8 bin 408'e yükseldiği bildirildi. - BEYRUT