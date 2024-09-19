Lübnan'daki Patlamalarda Can Kaybı 37'ye Yükseldi

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Lübnan'da telsizlerin patlatılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e, yaralı sayısı 608'e yükseldi. Önceki gün 12 kişinin öldüğü çağrı cihazı patlamalarıyla birlikte toplam can kaybı 37'ye yükseldi.

Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı telsizlerin dün patlatılmasının ardından yaşanan can kaybı artıyor. Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abiad yaptığı açıklamada, telsizlerin infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e, yaralı sayısının 608'e yükseldiğini belirtti. Bakan Abiad, salı günü meydana gelen çağrı cihazı patlamalarında ise 12 kişinin öldüğünü, 2 bin 323 kişinin yaralandığını, yaralılardan 226'sının hala hastanede olduğunu aktardı. Abiad, salı ve çarşamba günü ülke genelinde çağrı cihazları ve telsizleri hedef alan patlamalarda toplam ölü sayısının 37'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 931'e yükseldiğini kaydetti.

BMGK'ya çağrı

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırganlığını ve teknolojik savaşını durdurmak için kararlı bir duruş sergilemeye çağırdı. Mikati, "Bu konu sadece Lübnan'ı değil, tüm insanlığı ilgilendiriyor" dedi.

Uçuşlarda çağrı cihazı ve telsizlere yasak getirildi

Lübnan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda faaliyet gösteren tüm havayollarının uçakta herhangi bir çağrı cihazı veya telsiz taşınmasını yasaklayan bir genelge yayınladı.

Telsizlerin İsrail istihbaratı tarafından önceden tuzaklandığı iddia edilmişti

Öte yandan dün ABD'li haber sitesi Axios'un konuyla ilgili iki kaynağa dayandırdığı haberinde, patlatılan telsizlerin İsrail istihbarat servisleri tarafından önceden tuzaklanarak Hizbullah'a teslim edildiği belirtilmişti. - BEYRUT