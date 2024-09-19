Lübnan'daki Patlamalarda Can Kaybı 37'ye Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Lübnan'daki Patlamalarda Can Kaybı 37'ye Yükseldi

Lübnan'da telsiz patlamalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 25, yaralı sayısı 608'e ulaştı.

19.09.2024 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan'da telsizlerin patlatılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e, yaralı sayısı 608'e yükseldi. Önceki gün 12 kişinin öldüğü çağrı cihazı patlamalarıyla birlikte toplam can kaybı 37'ye yükseldi.

Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı telsizlerin dün patlatılmasının ardından yaşanan can kaybı artıyor. Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abiad yaptığı açıklamada, telsizlerin infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e, yaralı sayısının 608'e yükseldiğini belirtti. Bakan Abiad, salı günü meydana gelen çağrı cihazı patlamalarında ise 12 kişinin öldüğünü, 2 bin 323 kişinin yaralandığını, yaralılardan 226'sının hala hastanede olduğunu aktardı. Abiad, salı ve çarşamba günü ülke genelinde çağrı cihazları ve telsizleri hedef alan patlamalarda toplam ölü sayısının 37'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 931'e yükseldiğini kaydetti.

BMGK'ya çağrı

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırganlığını ve teknolojik savaşını durdurmak için kararlı bir duruş sergilemeye çağırdı. Mikati, "Bu konu sadece Lübnan'ı değil, tüm insanlığı ilgilendiriyor" dedi.

Uçuşlarda çağrı cihazı ve telsizlere yasak getirildi

Lübnan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda faaliyet gösteren tüm havayollarının uçakta herhangi bir çağrı cihazı veya telsiz taşınmasını yasaklayan bir genelge yayınladı.

Telsizlerin İsrail istihbaratı tarafından önceden tuzaklandığı iddia edilmişti

Öte yandan dün ABD'li haber sitesi Axios'un konuyla ilgili iki kaynağa dayandırdığı haberinde, patlatılan telsizlerin İsrail istihbarat servisleri tarafından önceden tuzaklanarak Hizbullah'a teslim edildiği belirtilmişti. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Lübnan, beyrut, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Lübnan'daki Patlamalarda Can Kaybı 37'ye Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:30 İsrail’in siber saldırılarının ardından Nasrallah’tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak İsrail'in siber saldırılarının ardından Nasrallah'tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak
17:24 2025 yılında asgari ücret, memur ve emekli zammı ne kadar olacak Kalem kalem hesaplandı, işte çıkan sonuçlar 2025 yılında asgari ücret, memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Kalem kalem hesaplandı, işte çıkan sonuçlar
17:11 İsrail ordusundan Lübnan’a bir saldırı daha Bu kez Nasrallah konuşurken vurdular İsrail ordusundan Lübnan'a bir saldırı daha! Bu kez Nasrallah konuşurken vurdular
14:32 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a siyasi yasak getirildi Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
09:34 O firmalara ceza yağdı O firmalara ceza yağdı
09:25 Fenerbahçe, Galatasaray’ın golcülerine derbide özel önlem alacak Fenerbahçe, Galatasaray'ın golcülerine derbide özel önlem alacak
08:58 Lübnan’daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN’dan dikkat çeken paylaşım Lübnan'daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN'dan dikkat çeken paylaşım
08:55 Uçakta olay çıkartan Dilan Çıtak Tatlıses kendisini savundu: Yaptığımdan asla utanmıyorum Uçakta olay çıkartan Dilan Çıtak Tatlıses kendisini savundu: Yaptığımdan asla utanmıyorum
08:47 Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı
08:15 Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
08:05 Serenay Sarıkaya’dan kendisini bekleten Mert Demir’e sitem: Ayıp ayıp Serenay Sarıkaya'dan kendisini bekleten Mert Demir'e sitem: Ayıp ayıp
07:41 Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar
07:16 Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı
02:08 Aksaray’da dehşet Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü Aksaray'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 18:47:30. #1.13#
SON DAKİKA: Lübnan'daki Patlamalarda Can Kaybı 37'ye Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement