Lübnan Ordusu Sınırdan Çekildi İddiası

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Lübnanlı bir güvenlik kaynağı, Lübnan ordusunun İsrail sınırındaki mevzilerinden çekildiğini iddia etti.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, adı açıklanmayan Lübnanlı bir güvenlik kaynağı, Lübnan ordusunun İsrail sınırındaki mevzilerinden en az 5 kilometre geriye çekildiğini iddia etti. Lübnan ordusundan bir sözcü haberleri doğrulamadı ya da yalanlamadı.

Adı açıklanmayan Lübnanlı bir askeri yetkili ise, Lübnan ordusunun güney sınırında konuşlu birliklerini yeniden konumlandırdığını söyleyerek, Lübnan ordusunun güney sınırında "yeniden konumlandığını ve güçlerini yeniden topladığını" ifade etti. - BEYRUT