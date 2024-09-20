Lüks Araç Hırsızlığında Kadın Kaçtı - Son Dakika
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Lüks Araç Hırsızlığında Kadın Kaçtı

Lüks Araç Hırsızlığında Kadın Kaçtı

Kanada'da lüks aracı çalan kadın, sahibiyle konuşup aracı çalıp kaçarken onu ezdi.

20.09.2024 13:52
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Kanada'da lüks bir aracı çalan kadın, araç sahibini ezerek olay yerinden kaçtı.

Kanada'da araç hırsızlığı yapan genç kadın yaklaşık 2 haftadır aranıyor. Polis tarafından yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerine göre Peel bölgesindeki Mississauga kentinde 6 Eylül'de yerel saatle 14.00 sıralarında bir kadın, web sitesinde yer alan satılık ilanındaki 2022 model Porsche marka aracı görmek için araç sahibinin evine gitti. Kapıda araç sahibiyle konuşan genç kadın, babasını beklediğini ancak önce aracı görmek istediğini ifade etti. Araç sahibi ise kadının aracı görmesine izin verdi.

Güvenlik kamerası görüntülerde kısa bir süre sonra araca binen kadının arabanın kapılarını kilitlediği ve sonrasında aracın kapılarını kontrol eden adamı ezdiği görülüyor. Daha sonra adam ayağa kalkıyor ancak kadın kendisine eşlik eden başka bir SUV araçla birlikte olay yerinden kaçıyor.

Araç sahibinin olayda hafif yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, henüz kimliği tespit edilemeyen ancak Güney Asyalı olduğu belirtilen kadını ve kendisine eşlik eden şüphelileri arama operasyonu başlatıldı. Polis yaşanan olayın ardından halka çevrimiçi ürün satarken dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Polis verilerine göre, sık sık araç hırsızlığının yaşandığı Peel bölgesinde 1 Ocak'tan 31 Mayıs'a kadar 3 bin 316 araç çalındı. Geçtiğimiz yıl ise bölgede toplam 8 bin 322 araç hırsızlığı yaşandı. - ONTARİO

Kaynak: İHA

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