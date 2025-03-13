Lüks otomobil alevlere teslim oldu, D100 karayolu trafiğe kapandı

İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönü Çamlıca rampasında BMW marka bir otomobil alevlere teslim oldu. Otomobil yanarak kullanılamaz hale gelirken, D100 karayolu ise bir süreliğine trafiğe kapandı.

Yangın, Üsküdar ilçesi Çamlıca rampası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde meydana geldi. O.M. idaresindeki 34 DT 6161 plakalı BMW marka otomobil seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Yoğun dumanı fark eden sürücü aracı durdurarak hemen araçtan aşağı indi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülürken, otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Bir süre trafiğe kapanan D100 karayolu Çamlıca rampası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönü aracın kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.