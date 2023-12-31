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Lüks polis araçları Taksim'de yeni yıl mesaisinde - Son Dakika
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Lüks polis araçları Taksim'de yeni yıl mesaisinde

Güvenlik güçlerinin suç örgütlerine yönelik operasyonları sonucu ele geçirdiği ve ardından polis otosuna çevrilen ultra lüks araç, yılbaşına saatler kala Taksim'de göreve başladı. 15 milyon lira değerinde olduğu tahmin edilen araç yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gördü.

31.12.2023 - 20:40,
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Lüks polis araçları Taksim'de yeni yıl mesaisinde

İSTANBUL - Güvenlik güçlerinin suç örgütlerine yönelik operasyonları sonucu ele geçirdiği ve ardından polis otosuna çevrilen ultra lüks araç, yılbaşına saatler kala Taksim'de göreve başladı. 15 milyon lira değerinde olduğu tahmin edilen araç yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gördü.

Güvenlik güçlerinin suç örgütlerine yönelik operasyonları çerçevesinde yapılan operasyonlarda ele geçirilen lüks araçlar, polis otoları olarak yeni yılda da mesaiye devam ediyor. Lüks polis aracı yılbaşı akşamı Taksim'deki yerini aldı. Piyasa değeri 15 milyon lira olduğu tahmin edilen ultra lüks araç, yılbaşına saatler kala Taksim meydanına getirildi. Araç, yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görürken, vatandaşlar Bentley marka aracı dikkatle inceledi.

Lüks polis araçları Taksim\'de yeni yıl mesaisinde
Kaynak: İHA
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Taksim, Güvenlik, Operasyon, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Lüks polis araçları Taksim'de yeni yıl mesaisinde - Son Dakika


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