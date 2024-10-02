Lula'nın Uçağı Meksika'da Arıza Yaptı - Son Dakika
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Lula'nın Uçağı Meksika'da Arıza Yaptı

Lula\'nın Uçağı Meksika\'da Arıza Yaptı

Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın uçağı, Meksika dönüşünde 5 saat havada kaldıktan sonra iniş yaptı.

02.10.2024 12:06
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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın Meksika'dan ayrılmak üzere havalanan uçağı teknik bir arıza nedeniyle 5 saat havada kaldıktan sonra iniş yaptı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, dün Meksika'nın yeni devlet başkanı Claudia Sheinbaum'un yemin törenine katılmak üzere ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Törenin ardından Brezilya'ya dönmek üzere bindiği uçakta henüz bilinmeyen bir nedenle teknik arıza meydana geldiği bildirildi. Brezilya Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, uçağın yerel saatle 19.16'da Mexico City'deki Felipe Angeles Havaalanı'na iniş yaptığı kaydedildi. Açıklamada, uçağın güvenli bir şekilde iniş yapabilmesi için yeterli yakıtı tüketmesi gerektiği ve bu nedenle saatlerce uçtuğu belirtildi. Uçuş takip platformuna göre uçak yaklaşık 5 saat Meksika hava sahasında kaldı. Brezilya Devlet Başkanlığı Basın Sekreteri Jose Chrispiniano, inişin gerçekleşmesinin ardından uçaktaki herkesin durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Brezilya'daki Airbus A319 tipi başkanlık uçağının 2004 yılında satın alındığı öğrenildi. - BRASILIA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Lula'nın Uçağı Meksika'da Arıza Yaptı - Son Dakika

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