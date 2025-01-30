Lüleburgaz'da Apartman Yangını - Son Dakika
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Lüleburgaz'da Apartman Yangını

Lüleburgaz'da apartmanda çıkan yangında itfaiye ekipleri vatandaşları merdivenle kurtardı.

30.01.2025 17:47
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Lüleburgaz'da yangın: Vatandaşlar itfaiye merdivenleriyle kurtarıldı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında maddi hasar meydana gelirken, panik yaşayan bazı vatandaşlar, itfaiye merdivenleriyle yere indirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Caddesi Atatürk Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yükselen dumanlar binayı sardı.

Duman ve alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen apartman sakinlerini merdiven aracılığıyla tahliye etti. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol alındı.

Yangın apartmanda bulunan bazı dairelerde maddi hasara yol açarken, çıkış sebebinin belirlenmesiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Lüleburgaz'da Apartman Yangını - Son Dakika

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