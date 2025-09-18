Lüleburgaz\'da Evde Yangın

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın gece saatlerinde, Hürriyet Mahallesi Kalmaz Sokak'ta bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evden yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın tamamen söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ