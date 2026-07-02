Lüleburgaz'da Lüks Araçta Yangın

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki lüks otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesi Okullar Caddesi üzerinde bulunan Derman Hastanesi önünde meydana geldi. Seyir halindeki BMW marka otomobilden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar ile yangının meydana geldiği noktanın hemen yanında bulunan hastanenin personeli ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, lüks araçta hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ