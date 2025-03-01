Lüleburgaz'da Nehir Kıyısında Ceset Bulundu - Son Dakika
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Lüleburgaz'da Nehir Kıyısında Ceset Bulundu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Ergene Nehri kenarında bir ceset bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

01.03.2025 09:31
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Kırklareli'ne bağlı Lüleburgaz ilçesinde nehir kenarında bir ceset bulundu.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün öğleden sonra Lüleburgaz ilçesine bağlı Karamusul köyünden geçen Ergene Nehri'nin kenarında bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından bölgede detaylı inceleme yapıldı.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi.

Cesedin kime ait olduğu ve ölüm nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Lüleburgaz'da Nehir Kıyısında Ceset Bulundu - Son Dakika

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