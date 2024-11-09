Lüleburgaz\'da Park Halindeki Araçlar Yandı

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde park halinde bulunan 3 araç alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, dün gece Lüleburgaz ilçesinde meydana geldi. Yıldırım Mahallesi"nde park halindeki 3 araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinleri tarafından fark edilen yangın itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülürken 2 araç kullanılamaz hale gelirken, bir araçta ise maddi hasar oluştu.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KIRKLARELİ