Lüleburgaz'da sırt çantasında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da sırt çantasında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

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Lüleburgaz\'da sırt çantasında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde polisin otogar çevresinde yaptığı çalışmada, bir şüphelinin sırt çantasında sentetik ecza, kokain ve esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adli mercilere sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, sırt çantasında sentetik ecza, kokain ve esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Lüleburgaz Otogarı civarında çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında S.C.U. isimli şahsın sırt çantasında yapılan aramada, 20 beyaz kutu içerisinde bin 47 adet sentetik ecza, 27 gram kokain, 307 gram esrar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 910 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan S.C.U., Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Narkotik SuçlarLüleburgazKırklareliGüvenlik3. SayfaSon Dakika

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SON DAKİKA: Lüleburgaz'da sırt çantasında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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