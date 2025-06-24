Lüleburgaz\'da Tarla Yangını

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 40 dönümlük tarlada hasadı yapılmamış buğday küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Lüleburgaz ilçesi Yediemin deposunun karşısında bulunan buğday tarlasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, geniş bir alanı etkisi altına aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, tarla sahibi ve çevre çiftçiler büyük üzüntü yaşadı. Yaklaşık 40 dönüm hasadı yapılmamış buğdayın küle döndüğü yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ