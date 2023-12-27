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Lunapark Hırsızı Tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde lunaparktan çalınan 2 bin 500 lira parayı çalan şüpheli, bir gün sonra aynı lunaparkta yakalandı ve tutuklandı.

Lunapark Hırsızı Tutuklandı
27.12.2023 - 20:06,
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Samsun'un Bafra ilçesinde lunaparktan 2 bin 500 lira para çaldıktan bir gün sonra aynı yere çarpışan arabaya binmek için geldiği sırada yakalanan çocuk tutuklandı.

Olay, Salı gecesi Emirefendi Mahallesi'ndeki lunaparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lunapark işletmecisi sabah işe geldiğinde konteynerin çekmecesinde poşet içerisinde bulunan 2 bin 500 lira bozuk paranın yerinde olmadığını görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Lunaparkta bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin daha önceden de suç kaydı bulunan yabancı uyruklu 17 yaşındaki A.T.A. olduğunu belirledi.

Dün akşam çarpışan arabalara binmek için lunaparka gelen A.T.A, kendisini tanıyan lunapark işletmecisi tarafından polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince yakalanan çocuk, Çocuk Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Bafra Adliyesinde tutuklanarak Kavak Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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