Lunaparkta adrenalin salıncağından düşmekten son anda kurtulan genç - Son Dakika
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Lunaparkta adrenalin salıncağından düşmekten son anda kurtulan genç

Van'ın Edremit ilçesinde bulunan bir lunaparkta adrenalin salıncağına binen bir genç, emniyet kemerini bağlamadığı için düşmekten son anda kurtuldu. Salıncak hareket edince dengesini kaybeden genç, önündeki koltuğa tutunarak düşmekten kurtuldu. Olay cep telefonuyla kaydedilirken, emniyet kemerinin önemi bir kez daha vurgulandı.

24.06.2024 14:50
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Van'ın Edremit ilçesindeki lunaparkta adrenalin salıncağına binen bir şahıs düşmekten son anda kurtuldu.

Alınan bilgilere göre olay, 21 Haziran akşamı Edremit ilçesinde bulunan lunaparkta meydana geldi. İddiaya göre, adrenalin salıncağına binen bir genç, emniyet kemerini bağlamadı. Salıncak hareket edince dengesini kaybeden genç, önündeki koltuğa tutundu. Korku dolu anların yaşanmasına sebep olan ve bir süre tutunduğu demir sayesinde düşmekten kurtulan genç, lunapark görevlileri tarafından kurtarıldı. Yaşananlar cep telefonuyla kayıt altına alınırken, emniyet kemerinin önemi ise bir kez daha gözler önünde serildi. - VAN

Kaynak: İHA

Edremit, Van, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Lunaparkta adrenalin salıncağından düşmekten son anda kurtulan genç - Son Dakika

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