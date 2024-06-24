Lunaparkta adrenalin salıncağından düşmekten son anda kurtulan genç

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Van'ın Edremit ilçesindeki lunaparkta adrenalin salıncağına binen bir şahıs düşmekten son anda kurtuldu.

Alınan bilgilere göre olay, 21 Haziran akşamı Edremit ilçesinde bulunan lunaparkta meydana geldi. İddiaya göre, adrenalin salıncağına binen bir genç, emniyet kemerini bağlamadı. Salıncak hareket edince dengesini kaybeden genç, önündeki koltuğa tutundu. Korku dolu anların yaşanmasına sebep olan ve bir süre tutunduğu demir sayesinde düşmekten kurtulan genç, lunapark görevlileri tarafından kurtarıldı. Yaşananlar cep telefonuyla kayıt altına alınırken, emniyet kemerinin önemi ise bir kez daha gözler önünde serildi. - VAN