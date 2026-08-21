Mabel Matiz'e 'Ha Leylim' klibi soruşturması: Yurt dışı yasağı - Son Dakika
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Mabel Matiz'e 'Ha Leylim' klibi soruşturması: Yurt dışı yasağı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Ha Leylim' şarkısının klibi nedeniyle Mabel Matiz hakkında müstehcenlik suçundan soruşturma başlattı. Sanatçı, ifadesinin ardından yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Ha Leylim" isimli şarkısına ait klibi nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Mabel Matiz, yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kamuoyunda Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca hakkında, dijital platformlarda yayınlanan "Ha Leylim" isimli şarkısına ait video klibin, şarkı sözleriyle birlikte değerlendirildiğinde "müstehcenlik" suçu kapsamında kaldığı değerlendirilerek resen soruşturma başlatılmıştı.

Yurt dışı çıkış yasağı tedbiri

Soruşturma kapsamında Fatih Karaca, savcılıkta ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Karaca, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe, 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Mabel Matiz, 3. Sayfa, Sanat, Müzik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mabel Matiz'e 'Ha Leylim' klibi soruşturması: Yurt dışı yasağı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mabel Matiz'e 'Ha Leylim' klibi soruşturması: Yurt dışı yasağı - Son Dakika
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