 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Maden işçisinin öldüğü cinayette sanıklar ikinci kez hakim karşısında - Son Dakika
Üye Girişi

Maden işçisinin öldüğü cinayette sanıklar ikinci kez hakim karşısında

Zonguldak'ta meydana gelen cinayette tutuksuz sanık G.Ç. ile tutuklu sanık Sevilay K.'nın yargılaması devam ediyor. İddianamede, cinayetten önce plan yaptıkları iddia edilen G.Ç. ile Sevilay K.'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılandığı belirtildi. G.Ç. ilk duruşmada tahliye edilirken, Sevilay K.'nın tedavi gördüğünü iddia ettiği hastanelerin kayıtlarına rastlanılmadı.

Maden işçisinin öldüğü cinayette sanıklar ikinci kez hakim karşısında
21.01.2024 - 19:58,  Güncelleme: 20:00
Abone Ol

Maden işçisinin öldüğü cinayette sanıklar ikinci kez hakim karşısında

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 43 yaşındaki Mustafa Kurt'un öldüğü cinayette tutuksuz sanık G.Ç. ile tutuklu sanık Sevilay K.'nın yargılaması sürüyor.

Geçen yıl 23 Şubat'ta Karaelmas Mahallesi Mustafa Aşçı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, TTK'da işçi olarak çalışan 43 yaşındaki Mustafa Kurt, aynı kurumda çalışan iş arkadaşı Sevilay K.'nın evine alacak meselesi sebebiyle gitti. Bu sırada Sevilay K.'nın evinde bulunan G.Ç. ile aralarında tartışma çıktı.

Büyüyen tartışmada maden işçisi Mustafa Kurt sırtından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan maden işçisi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sevgili oldukları iddia edilen G.Ç. ile Sevilay K.'nın cinayetten önce plan yaptığı ifadelerine yer verildi. Sevilay K.'nın cinayeti işlediği, G.Ç.'nin ise suça iştirak ettiği de iddianamede yer alarak "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

G.Ç. ilk duruşmada tahliye edildi. İkinci duruşmada ise Sevilay K.'nın bir önceki davada psikolojik tedavi gördüğünü söylemesi üzerine mahkeme heyeti söz konusu hastanelerden tedavi kayıtlarını istedi. Tedavi gördüğünü iddia ettiği hastanelerden, tedavi kayıtlarına rastlanılmadığı şeklinde cevap verildi.

Sevilay K.'nın avukatı ise tedavi gördüğü hastanelerin bildirilmesi için süre talep etti. Mahkeme, Sevilay K.'nın tutukluluk halinin devam edilmesine G.Ç.'nin ise adli kontrol tedbirinin devam edilmesine karar verdi. Duruşma ileri tarihe ertelendi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mustafa Kurt, Zonguldak, Maden, Ceza, Hastane, Ölüm, Cinayet, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Maden işçisinin öldüğü cinayette sanıklar ikinci kez hakim karşısında - Son Dakika


08:34
Abdullah Avcı'ya sürpriz çıkış: 'Adamlar bize plakayı taktı' Abdullah Avcı'ya sürpriz çıkış: 'Adamlar bize plakayı taktı'
08:20
Samsun'da 'Çengel-6' operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13
Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11
Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
07:24
İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı
00:51
Yolda yürürken tanımadığı genci 'Sen kafirsin' deyip göğsünden bıçaklayarak öldürdü Yolda yürürken tanımadığı genci "Sen kafirsin" deyip göğsünden bıçaklayarak öldürdü
23:51
Fatih Terim, Bakasetas'ın takıma katılacağı tarihi söyledi Fatih Terim, Bakasetas'ın takıma katılacağı tarihi söyledi
23:50
Kur'an-ı Kerim'i 3 kez öptükten sonra ayağı ile bastı, gözaltına alındı Kur'an-ı Kerim'i 3 kez öptükten sonra ayağı ile bastı, gözaltına alındı

Son Dakika
08:20 Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13 Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11 Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
07:24 İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı
00:51 Yolda yürürken tanımadığı genci "Sen kafirsin" deyip göğsünden bıçaklayarak öldürdü
23:51 Fatih Terim, Bakasetas'ın takıma katılacağı tarihi söyledi
23:50 Kur'an-ı Kerim'i 3 kez öptükten sonra ayağı ile bastı, gözaltına alındı
23:47 Florida Valisi Ron DeSantis, 2024 başkanlık seçimi aday adaylığından çekildi
22:58 Alper Gezeravcı'dan Sabri Sarıoğlu sorusuna bomba yanıt
22:54 ABD'de kar fırtınası ve kutup soğuklarında hayatını kaybedenlerin sayısı 89'a yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 08:52:43. #1.13#
SON DAKİKA: Maden işçisinin öldüğü cinayette sanıklar ikinci kez hakim karşısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement