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Maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçi, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçi, son yolculuğuna uğurlandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde faaliyette bulunan krom maden ocağının çökmesi sonucu hayatını kaybeden Mustafa Karahan, baba ocağında son yolculuğuna uğurlandı. Göçük altında kalan işçilerden biri olan Karahan'ın cenazesi, Acıpayam ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.

Maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçi, son yolculuğuna uğurlandı
15.12.2023 - 17:14,
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Maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçi, son yolculuğuna uğurlandı

DENİZLİ - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde faaliyette bulunan krom maden ocağının çökmesi sonucu hayatını kaybeden iki kişiden biri olan Mustafa Karahan, baba ocağında son yolcuğuna uğurlandı.

Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi Devekonağı mevkiinde faaliyet gösteren Elmaslar Madenciliğe ait krom madeninde gece saat 23.00 sıralarında göçük meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen göçükte vardiyada birlikte çalışan işçilerin büyük bölümü dışarıya çıkmayı başarırken, maden mühendisi Kadir Özer ile işçilerden Rıfat Salman ve Mustafa Karahan göçük altında kaldı. Ekipler ve madencilerin katılımıyla başlatılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde kendilerine ulaşılan maden mühendisi Kadir Özer ile işçilerden Mustafa Karahan'ın hayatını kaybettikleri belirlendi. Rıfat Salman ise yoğun gayretler sonucu olayın ardından 4 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Sağ kurtarılan işçinin tahliye edilmesinden yarım saat sonra ölen mühendis ve diğer işçini de cansız bedenleri, bulundukları bin 100 metrelik mesafeden çıkartılarak otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Morgdaki otopsi işlemleri tamamlanan iki cenaze, sabah erken saatlerde ailelere teslim edildi. Göçük kazasında hayatını kaybeden iki kişiden bir olan Kadir Özer'in cenazesini Kars'tan gelen ailesi teslim alıp, baba ocağına götürdü. Mustafa Karahan'ın cenazesi ise Acıpayam ilçesine bağlı Hisar Mahallesi'nde bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçi, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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