MAG-AME ekibi, Datça\'da mahsur kalan kişiyi Sahil Güvenlik botuyla kurtardı

Muğla'nın Datça ilçesinde bir koyda mahsur kalan kişi MAG-AME (Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi) ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Datça Mersincik Koyu'nda AFAD'dan gelen mahsur kalma ihbarı üzerine, MAG -AME Muğla Datça ekibi 4 gönüllü ve 1 araçla bölgeye hareket etti. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, yürüyüş sonrasında aracına dönemeyen ve mahsur kalan P.S. (45) özel tekneyle kayalık alandan alınıp, Sahil Güvenlik botuyla tahliye edilerek güvenli alana alındı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.