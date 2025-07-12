Mağara Balı Toplarken Hayatını Kaybetti

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Eriç köyü yakınlarında mağara balı toplamak için dağa çıkan 74 yaşındaki Fehmi Elibol, saatler süren arama sonucunda bilinci kapalı halde bulundu. Yaralı halde sedyeyle dağdan indirilen Elibol, Erzurum'a sevk edildi. Elibol hastanede hayatını kaybetti.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde mağara balı toplamak için sarp kayalıklara tırmanan Fehmi Elibol, saatler süren arama kurtarma çalışmasının ardından bilinci kapalı şekilde bulundu. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edilen Elibol, güçlükle dağdan indirilerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Kemah ilçesine bağlı Eriç köyü yakınlarında meydana geldi. Bölgede bulunan dağlık alandaki mağarada arıların yaptığı doğal balı toplamak için yola çıkan Fehmi Elibol'dan uzun süre haber alınamaması üzerine köylüler endişelendi. Eriç köyü muhtarı Fethi Bülbül öncülüğünde bir grup köylü, zorlu arazi şartlarına rağmen yürüyerek arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 3-4 saatlik arama sonucunda Elibol, mağaraya yakın bir bölgede bilinci kapalı halde bulundu. Hemen 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşabilmesi için Elibol, sedyeyle yaklaşık 2 saatlik mesafede, karanlıkta ve engebeli arazide taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

İlk müdahalesi Kemah Devlet Hastanesi'nde yapılan Elibol, daha sonra Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki değerlendirmelerin ardından, durumu ağır olan yaşlı adam Erzurum'daki ileri düzey bir hastaneye nakledildi. Elibol yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Fehmi Elibol, Erzincan'da Camii Kebir'de kılınan cenaze namazına müteakip Terzibaba Mezarlığında toprağa verildi. - ERZİNCAN