Mağarada Kenevir ve Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Mağaradan kenevir bitkisi çıktı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'daki bir mağarada arama yapan polis ekipleri, içeride gizlenmiş 88 kök kenevir bitkisi ile kayalıklara saklanmış 7 bin 850 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir mağarada uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Mağarada arama yapan ekipler, 88 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Kayalık alanda da arama yapan ekipler, taşların arasına gizlenmiş 7 bin 850 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan 1 zanlı emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.