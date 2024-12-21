Magdeburg'da Noel Pazarına Araçlı Saldırı

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Almanya'nın Magdeburg şehrinde Noel pazarına düzenlenen araçlı saldırıda ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Almanya'nın Magdeburg kentinde, bir kişinin aracını kalabalığın üstüne sürmesi sonucu meydana gelen olayda, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 60 kişiden fazla kişi yaralandı. Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Rainer Haseloff yaptığı açıklamada olay yerinde iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralıların arasından 15 kişinin durumunun ağır olduğu 60 kişiden fazla kişinin yaralı olduğunu ifade etti. - BERLİN