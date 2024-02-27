Mahalle bekçisi kendisine yumruk atan kişiyi bacağından vurdu

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Zeytinburdu'nda 3 kişi mahalle bekçisi O.A. ile yan bakma sebebiyle tartıştı. Barış Kerem Ö., tartıştığı bekçi O.A.'ya yumruk attı. Darbedilen bekçi tabancasıyla Barış Kerem Ö.'yü bacağından yaraladı. Olay anı Mobese kamerasına saniye saniye yansıdı.

YAN BAKMA TARTIŞMASI

25 Şubat Pazar günü saat 14.20'de Zeytinburnu Kazlıçeşme Marmaray istasyonunda meydana gelen olayda yoldan geçen mahalle bekçisi O.A. ile yanından yürüyerek giden 3 kişi arasında yan bakma tartışması çıktı. O.A.'nın kendilerine yan baktığını iddia eden Barış Kerem Ö. Emrah S. ve Tarık S., tartışma devam ederken caddedeki polis ekiplerinin yanına gitti. 3 kişi, polislere O.A. ile tartıştıklarını söyledi. Bu sırada O.A. da yanlarına gitti.

YUMRUK ATINCA SİLAHINI ÇEKTİ

Ancak 3 şüpheliden Barış Kerem Ö., O.A.'ya yumruk attı. O.A., darbedildikten sonra belindeki tabancasını çıkararak Barış Kerem Ö.'nün bacağına ateş etti. Bacağından vurulan Barış Kerem O., yere yığıldı. Bu sırada olay yerindeki polis ekipleri müdahale etti. Bacağından yaralanan Barış Kerem Ö., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Samatya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bekçi O.A. hakkında ise soruşturma başlatıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan olay anı Mobese kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin polise gittiği, Barış Kerem Ö.'nün polis ekiplerine doğru yürüyen O.A.'ya yumruk attığı, O.A.'nın ise silahını çekerek ateş ettiği anlar yer aldı.