Mahalle bekçisi kendisine yumruk atan kişiyi bacağından vurdu - Son Dakika
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Mahalle bekçisi kendisine yumruk atan kişiyi bacağından vurdu

Zeytinburnu'nda mahalle bekçisi, üç kişi ile yan bakma tartışması yaşadı. Üç arkadaş tartışma sürerken olay yerindeki polislerin yanına gitti. İçlerinden birisi polislerin yanında yanlarına gelen bekçiye yumruk attı. Mahalle bekçisi de silahına davranarak kendisine yumruk atan kişiyi bacağından vurdu.

27.02.2024 12:28  Güncelleme: 12:53
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Zeytinburdu'nda 3 kişi mahalle bekçisi O.A. ile yan bakma sebebiyle tartıştı. Barış Kerem Ö., tartıştığı bekçi O.A.'ya yumruk attı. Darbedilen bekçi tabancasıyla Barış Kerem Ö.'yü bacağından yaraladı. Olay anı Mobese kamerasına saniye saniye yansıdı.

YAN BAKMA TARTIŞMASI

25 Şubat Pazar günü saat 14.20'de Zeytinburnu Kazlıçeşme Marmaray istasyonunda meydana gelen olayda yoldan geçen mahalle bekçisi O.A. ile yanından yürüyerek giden 3 kişi arasında yan bakma tartışması çıktı. O.A.'nın kendilerine yan baktığını iddia eden Barış Kerem Ö. Emrah S. ve Tarık S., tartışma devam ederken caddedeki polis ekiplerinin yanına gitti. 3 kişi, polislere O.A. ile tartıştıklarını söyledi. Bu sırada O.A. da yanlarına gitti.

Mahalle bekçisi kendisine yumruk atan kişiyi bacağından vurdu

YUMRUK ATINCA SİLAHINI ÇEKTİ

Ancak 3 şüpheliden Barış Kerem Ö., O.A.'ya yumruk attı. O.A., darbedildikten sonra belindeki tabancasını çıkararak Barış Kerem Ö.'nün bacağına ateş etti. Bacağından vurulan Barış Kerem O., yere yığıldı. Bu sırada olay yerindeki polis ekipleri müdahale etti. Bacağından yaralanan Barış Kerem Ö., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Samatya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bekçi O.A. hakkında ise soruşturma başlatıldı.

Mahalle bekçisi kendisine yumruk atan kişiyi bacağından vurdu

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan olay anı Mobese kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin polise gittiği, Barış Kerem Ö.'nün polis ekiplerine doğru yürüyen O.A.'ya yumruk attığı, O.A.'nın ise silahını çekerek ateş ettiği anlar yer aldı.

Mahalle bekçisi kendisine yumruk atan kişiyi bacağından vurdu
Kaynak: DHA

Zeytinburnu, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mahalle bekçisi kendisine yumruk atan kişiyi bacağından vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • mehmet özcan: ben güvenlik görevlisiyim BEKÇİLER luzumsuz israftır. 116 164 Yanıtla
  • Akın Dündar: Bekçi haklı müdahale var, ayrıca öldürmeye değil savunmaya atmış ne var bunda ? Bu nasıl haber başlığı sanki adam cinayet işlemiş. Amerika da devlet görevlisine zorluk çıkarın kafanıza mermiyi nasıl yiyorsunuz görün. 157 50 Yanıtla
  • Harun Tanışık: Bekcilik sadece akpli üyyeleri devlet memuru yapmak icin getirildi gereksiz israf 63 108 Yanıtla
  • Kzk : Bekçiler göreve başladığından beri, asayiş daha iyi. Boş yapma, sen git avm de bekle 116 46
  • Ümit Aydın: Eline sağlık bekçi kardeşimin. Birilerinin bu tiplere devletin gücünü böyle göstermesi gerekiyor. 77 20 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Sende üye ol senide yapsınlar hdp li üyeleri yapacak halleri yok herhalde sen evde oturup sörvayvır seyrederken adamlar sokaklarda anasının avutamadığı babasının büyütemediği ipsiz sapsızlarla hapçılarla uğraşıyor ıssız sokaklarda 46 18
  • Hakan Bozan: Kim olursa olsun 3 e bir adaletmi bu adamı böyle keklik gibi indirirler 19 4 Yanıtla

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SON DAKİKA: Mahalle bekçisi kendisine yumruk atan kişiyi bacağından vurdu - Son Dakika
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