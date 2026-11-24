Aydın'ın Efeler ilçesinde 4 gündür evin balkonunda duran kedi mahalle sakinlerini panikletti. Evde yaşayan genç kızın hayatından endişe eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine merdivenli araçla binanın 4. katına ulan itfaiye ekipleri kediyi kurtarırken evde yaşayan ve üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen gence ulaşılınca ekipler normale döndü.

Olay, Efeler ilçesi Orta Mahalle 209 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre beş katlı dairenin 4. katındaki dairede yaşayan evcil kedinin 4 gündür balkonda olduğunu fark eden vatandaşlar, ev sahibinin hayatından şüphe ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, polis eşliğinde itfaiye aracının merdiveni ile evin balkonuna çıktı. Balkonda bulunan kediyi kurtaran ve pencere aralığından güvenli bir şekilde eve geri bırakan ekiplerce yapılan inceleme sonunda evde kimsenin olmadığı tespit edildi. Yapılan araştırma sonucunda üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen ev sahibine ulaşılırken, ekipler normale döndü.