Mahalleyi koku sarınca ceset ortaya çıktı - Son Dakika
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Mahalleyi koku sarınca ceset ortaya çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evden gelen kötü kokular üzerine yapılan ihbarda, 10 gün önce evi terk eden adam ölü olarak bulundu. Apartman sakinleri tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasıyla içeriye girilen evde, Mehmet Şirin isimli adamın ölü olduğu tespit edildi. Şahsın eşinin 10 gün önce evi terk ettiği ve o günden beri haber alınamadığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

03.06.2024 15:56
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Mahalleyi koku sarınca ceset ortaya çıktı

10 gün önce karısı evden ayrılan adam ölü bulundu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evden gelen kötü kokular üzerine yapılan ihbarda, 10 gün eşi evi terk eden adam ölü olarak bulundu.

Olay, İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Sezgin Sokak'ta bulunan apartmanın 4'ünce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binada kötü kokunun yayılması üzerine apartman sahibi kokunun geldiği evin kapısını çaldı. Uzun süre kapıyı açan olmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kapı kırılırker, kiracı Mehmet Şirin evde ölü halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan tespitte şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Mehmet Şirin'in eşinin 10 gün önce evi terk ettiği, şahsın bunalıma girdiği ve o günden sonra kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mahalleyi koku sarınca ceset ortaya çıktı - Son Dakika

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