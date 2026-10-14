Mahiroğlu soruşturmasında 11 gözaltı: Şirketlere TMSF kayyumu

Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, Mahiroğlu ile bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlere el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Soruşturma dosyasında 14 milyon 464 bin liralık kayıtsız rüşvet ödemesi iddiası da yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmada, MASAK verileri, gizli tanık beyanları, şüpheli ifadeleri ve dosyadaki diğer bilgi ve belgeler incelendi.

14,4 milyon liralık rüşvet iddiası

Soruşturma kapsamında, Cafer Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantılarını kullanarak BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri Anonim Şirketi'nin kurulmasını sağladığı ve şirket yönetimini belirlediği kişilere devrettiği yönünde bulgulara ulaşıldığı belirtildi. Belediye ihaleleri kapsamında gerçekleştirilen işlemler üzerinden haksız menfaat temin edildiği öne sürüldü.

Dosyadaki beyan ve kayıtlarda, ihale süreçleriyle bağlantılı olarak 14 milyon 464 bin lira tutarında kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı, şirket üzerinden alınan işlerde ihale bedellerinin üzerinde fahiş fiyatlarla ödeme gerçekleştirildiği ve elde edilen gelirlerin Mahiroğlu'na ait olduğu veya Mahiroğlu ile bağlantılı bulunduğu değerlendirilen şirketlere aktarıldığı kaydedildi.

Şirketlerin işlem hacmi 30,3 milyar lira

MASAK verileri üzerinde yapılan incelemelerde, Mahiroğlu'nun ortak veya yönetici sıfatıyla ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 lira olduğu tespit edildi.

Mahiroğlu'nun şahsi banka hesaplarında ise 459 işlemle toplam 1 milyar 62 milyon 260 bin lira para girişi, 564 işlemle toplam 1 milyar 118 milyon 591 bin lira para çıkışı gerçekleştiği belirlendi.

Mahiroğlu'nun yöneticisi olduğu şirketler üzerinden yurt dışına yapılan para transferleri de incelemeye alındı. Mahiroğlu'nun ve birinci derece yakınlarının şahsi banka hesapları ile ortaklık veya yöneticilik ilişkilerinin bulunduğu şirket hesaplarında yüksek tutarlı uluslararası SWIFT transferleri tespit edildiği, mal varlığı edinimleriyle beyan edilen gelirler arasında uyumsuzluklar bulunduğu ifade edildi.

11 şüpheli gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ünün yurt dışında bulunduğu, 1'inin ceza infaz kurumunda olduğu belirtilirken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi veya ilişkili olduğu belirlenen şirketlere sulh ceza hakimliği kararıyla el konulduğu ve TMSF'nin bu şirketlere kayyum olarak atandığı açıklandı.

Başsavcılık açıklamasında, Mahiroğlu hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik ayrı bir soruşturma kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan aranma kaydı bulunduğu ve 10 Mart 2025'te yurt dışına çıktığına ilişkin tespitlerin de dosyada yer aldığı belirtildi. Soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.