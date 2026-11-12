Mahkeme, İsmail Ok'un yanlış tedavi davasında Ali Akçay'a 8 ay 22 gün hapis verdi - Son Dakika
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Mahkeme, İsmail Ok'un yanlış tedavi davasında Ali Akçay'a 8 ay 22 gün hapis verdi

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İsmail Ok'un entübe edildiği davada doktor Ali Akçay'a 8 ay 22 gün, acil tıp teknikeri Şevval Öcal'a 3 ay 22 gün hapis cezası verildi. Sabıkasızlık nedeniyle iki sanık hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakılırken hastane müdürü Mehmet Avcıküçük beraat etti.

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un uygulanan yanlış tedavinin ardından entübe edilmesine ilişkin davada karar çıktı. Doktor Ali Akçay 8 ay 22 gün, acil tıp teknikeri Şevval Öcal ise 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Her iki sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilirken, hastane müdürü Mehmet Avcıküçük beraat etti.

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar acil tıp teknikeri Şevval Öcal ile doktor Ali Akçay ve avukatlar katılırken, müşteki eski AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ile hastane müdürü sanık Mehmet Avcıküçük ise salonda yer almadı. Mahkeme başkanı, bu celse dosyayı karar bağlayacaklarını bildirerek sanık Akçay'a söz verdi. Akçay, "Sistemsel bir sorun olduğu için burada benimle alakalı bir problem yoktur. Beraatimi talep ederim" dedi.

Söz verilen acil tıp teknikeri sanık Öcal ise ifadelerini tekrar ettiğini bildirerek beraatini talep etti.

Avukat ve sanık beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Ali Akçay'a 'taksirle yaralama' suçundan 8 ay 22 gün hapis cezası verirken diğer sanık Şevval Öcal'a da 'taksirle yaralama' suçundan takdir indirimiyle 3 ay 22 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, her iki sanığın da sabıkasının bulunmamasını dikkate alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Hastane müdürü sanık Mehmet Avcıküçük'ün ise beraatine hükmedildi.

Olayın geçmişi

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, vücut kırgınlığını gideren serum, takviye ve vitamin almak için 30 Eylül'de eşi Nesrin Ok ile birlikte Ankara'daki Özel Koru Hastanesi'ne gitti. Acil serviste Prof. Dr. Ali Akçay, İsmail Ok'a müdahale ederek, art arda üç serum verdi. Serumun bitmesi ile kalbi duran İsmail Ok, burada solunum cihazına bağlanarak entübe edildi. MR sonucunda beyninde ödem olduğu belirlenen Ok, 7 saatin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Uygulanan tedavi sonucunda iyileşen Ok, Ali Akçay ve ilgili hemşire ile sağlık çalışanlarından şikayetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Akçay hakkında 'kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede Akçay'ın yanlış ilaç verdiğini kabul etmesi ve Ok'a ait tedavi kayıtlarını sistemden sildiği tespiti de yer aldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaAnkaraSağlıkGüncelSon Dakika

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