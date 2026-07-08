Bileğinde sıkışan kelepçe itfaiyenin müdahalesiyle çıkartıldı

Eskişehir Şehir Hastanesinde bileğine kelepçe sıkışan bir mahkum, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Şehir Hastanesinde bir mahkumun bileğindeki kelepçe henüz bilinmeyen bir nedenle sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerin çalışmasıyla sıkışan kelepçe çıkarıldı. - ESKİŞEHİR